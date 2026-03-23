È proprio il caso di dirlo, piove sul bagnato in casa Inter. Oltre al pari con la Fiorentina, che certifica la crisi e fa rivedere vecchi fantasmi alla squadra, i nerazzurri devono registrare la squalifica di uno dei giocatori più in forma di una squadra visibilmente scarica. Parliamo ovviamente di Carlos Augusto, che da diffidato si è beccato un giallo pesantissimo. Chivu lo ha tolto all’intervallo onde evitare rischi, ma lo stesso sa bene che dovrà fare a meno di lui nel big match con la Roma in programma a Pasqua. Già, perché il Giudice sportivo comminerà una squalifica di un turno al jolly brasiliano: la sanzione sarà ufficiale nella giornata di martedì. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chivu è nei guai: squalifica ufficiale, salta Inter-Roma

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Una raccolta di contenuti su Chivu è nei guai squalifica ufficiale...

Temi più discussi: Chivu e Allegri restano: con continuità tecnica Inter e Milan sono già avanti per la prossima stagione; Inter, Chivu ritrova Cahla ma perde un altro big a centrocampo; 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo; Inter-Chivu, avanti insieme e a prescindere dallo scudetto. Il club pronto al rinnovo.

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