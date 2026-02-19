Inter ‘gelata’ e Chivu nei guai dopo la Champions | quando torna capitan Lautaro

L’Inter ha subito una sconfitta pesante in Norvegia, e questa vicenda ha coinvolto anche il capitano Lautaro Martinez, che si è infortunato durante la partita. Il tecnico Simone Inzaghi si trova ora a gestire le conseguenze di questa perdita, mentre il difensore Cristian Chivu rischia di essere coinvolto in problemi legati alla sua posizione. La squadra si trova in difficoltà, anche perché non ha ancora una data certa per il ritorno di Lautaro in campo. La prossima partita si avvicina e la situazione resta complessa.

Oltre al tonfo in Norvegia, il tecnico nerazzurro è alle prese con l'infortunio rimediato dal 'Toro' argentino L' Inter esce con le ossa rotte, in tutti i sensi, dal gelo di Bodo. I vicecampioni d'Europa rimediano un pesante 3-1 in Norvegia: al ritorno servirà ben altra prestazione per ribaltare il risultato e centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Lautaro Martinez ko per infortunio (Ansa) – Calciomercato.it La squadra nerazzurra è tornata solo oggi a Milano (intorno alle 13.30 all'aeroporto di Malpensa), con la squadra che riposerà dopo le fatiche in Europa. Domani ci sarà la rifinitura pre Lecce, prima della partenza verso la Puglia per l'anticipo di campionato in programma sabato pomeriggio. Inter, Chivu nei guai: 1 mese di stop per un BigL'Inter affronta una fase complicata con il suo difensore Chivu, che rischia uno stop di un mese a causa di un infortunio. Bodo Glimt-Inter, Chivu: Dobbiamo scordarci questa partita, è tutto aperto al ritornoInter gelata a Bodo nell'andata del playoff di Champions League. Si ferma a otto la striscia di vittorie consecutive tra tutte le competizioni dei nerazzurri, usciti sconfitti 3-1 all'Aspmyra Stadion L'analisi di Bodo Glimt-Inter: Chivu l'ha persa a centrocampo. E c'è di mezzo la Juve | VIDEOQuella di Bodo è stata una doccia gelata per l'Inter. Non do colpe a Chivu per il turnover, ci stava dopo la partita con la Juve che ha tolto per non dire prosciugato energie fisiche e mentali.