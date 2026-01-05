L’Umanesimo d’impresa Mioni | Ai giovani dico | scegliete per imparare

L’Umanesimo d’impresa rappresenta un approccio che valorizza le competenze umane e la crescita personale nel contesto aziendale. Federico Mioni, direttore di Federmanager Academy dal 2011 al 2024, sottolinea l’importanza di scegliere percorsi di apprendimento come opportunità per giovani e professionisti. La sua esperienza nel management italiano testimonia l’impegno a promuovere una cultura aziendale basata sui valori umani e sulla formazione continua.

Figura di alto profilo nel management italiano, direttore di Federmanager Academy dal 2011, anno della fondazione, fino a dicembre 2024, Federico Mioni (1960) ama le nuove sfide. Lo dimostra la freschissima pubblicazione di ‘ Il rumore del primo passo ’, che ha presentato a dicembre alla biblioteca Santa Croce. In questa intervista ci spiega come si concilia la precisione del manager con la libertà della narrazione. Dottor Mioni, il suo percorso è costellato di una ventina di saggi su leadership, imprese e futuro del lavoro. Cosa l’ha spinta ora a scegliere la forma del romanzo? "La voglia di fare un’esperienza di scrittura nuova, e il desiderio di fare un piccolo gesto d’amore verso Roma, dove sono stato direttore di Federmanager Academy per 14 anni, e soprattutto verso Correggio, che nei primi 30 della mia vita mi ha dato tantissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

