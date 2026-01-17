Auto in fiamme in viale Venere | scatta l' intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle 10, un veicolo si è incendiato in viale Venere, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente ha causato disagi al traffico e ha reso necessario l’intervento di soccorritori per mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento.

Auto va in fiamme in via Venere e scatta l'intervento dei vigili del fuoco. È successo questa mattina, intorno alle 10.20. In azione alcune squadre di Palermo per domare un incendio che ha coinvolto un'auto che si trovava nella zona di Mondello: grazie alla pronta azione dei soccorritori dei vigili del fuoco, le fiamme sono state rapidamente domate e non si registrano feriti. A seguito del danneggiamento del sistema di alimentazione del veicolo, è stato necessario l'intervento del Nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) di Palermo, che ha utilizzato il nuovo kit Gpl per mettere in sicurezza il serbatoio di piccole dimensioni.

