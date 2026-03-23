Chi raccoglie le cicche di sigaretta avrà un caffè offerto | l' iniziativa a L' isoletta

Un caffè offerto per ogni bicchiere di cicche raccolto in spiaggia: questa è l'iniziativa portata avanti dal bar “L'isoletta” di Pastena. Un'iniziativa semplice e d'impatto per coniugare rispetto per l'ambiente e gusto per il caffè. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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