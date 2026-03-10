Attenti a come smaltite questi rifiuti | dalle capsule del caffè agli scontrini ai mozziconi di sigaretta le istruzioni a prova di multa

Una nuova guida in cinque punti spiega come smaltire correttamente alcuni rifiuti quotidiani come le capsule del caffè, gli scontrini e i mozziconi di sigaretta. La questione riguarda chi produce questi scarti e come devono essere differenziati per rispettare le norme di riciclo, evitando sanzioni. Il documento si rivolge a chi si confronta con queste tipologie di rifiuti domestici, offrendo indicazioni pratiche e chiare.

Roma, 10 marzo 2026 – Rifiuti 'impossibili ': dalle capsule del caffè ai mozziconi di sigaretta: dove si buttano? Come si devono riciclare (anche per evitare multe)? Ecco una guida in 5 punti per altrettanti protagonisti della nostra spazzatura domestica che ci mandano in crisi. Chiarimenti sempre utili, a cinque mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi Ppwr, Packaging and packaging wast regulation ). Categoria nella quale rientreranno le capsule, anche quando contengono residui di caffè. Una novità che in questi giorni è già stata introdotta a Milano. Rifiuti, dove si buttano le capsule del caffè. Ma oggi le cose sono diverse.