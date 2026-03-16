Un giovane insegnante di 19 anni è stato scambiato per uno studente da alcuni collaboratori scolastici e colleghi in una scuola di Cecina. Durante una giornata di lavoro, è stato avvicinato più volte con atteggiamenti tipici degli studenti, e a un certo punto gli è stato offerto un caffé come se fosse uno di loro. L'episodio si è verificato il 16 marzo 2026.

Cecina (Livorno), 16 marzo 2026 – "Il collaboratore scolastico ma anche alcuni colleghi mi hanno scambiato per uno studente. Ma poi mi sono presentato come il nuovo docente e alla fine mi hanno offerto il caffè". Emanuele Lettieri, 20 anni il prossimo 18 aprile, ha preso servizio mercoledì scorso all'Istituto di istruzione superiore "Marco Polo" di Cecina, in provincia di Livorno, con indirizzo grafica e comunicazione. Maldive, i prigionieri nelle isole da sogno: “Vogliamo tornare a casa. Qui così tante spese che serve un mutuo” Lettieri, residente a Noto (Siracusa), è un Itp, insegnante tecnico pratico. Un docente che opera nei laboratori degli istituti tecnici e professionali per insegnare discipline pratiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emanuele, baby insegnante scambiato per studente: 19 anni e una cattedra, “Mi hanno offerto il caffé”

Articoli correlati

Insegnante a 19 anni dalla Sicilia alla Toscana: “Mi hanno scambiato per uno studente”. Emanuele sulle orme dell’ex prof e il sogno di diventare presideLa gioia di una madre e di un padre nel vedere il proprio figlio iniziare la carriera di insegnante a soli 19 anni.

Leggi anche: Scommesse live e proposte indecenti, il lato tossico del tennis: "Mi hanno offerto 20 mila euro per perdere un punto"

Approfondimenti e contenuti su Emanuele baby insegnante scambiato per...

«Da Siracusa a Livorno per insegnare, sono professore a 19 anni. Mi hanno scambiato per uno studente, qualche alunno è più grande di me»«Il collaboratore scolastico ma anche alcuni colleghi mi hanno scambiato per uno studente. Ma poi mi sono presentato come il nuovo docente e alla fine mi hanno offerto ... leggo.it

Insegnante a 19 anni dalla Sicilia alla Toscana: Mi hanno scambiato per uno studente. Emanuele sulle orme dell’ex prof e il sogno di diventare presideLa gioia di una madre e di un padre nel vedere il proprio figlio iniziare la carriera di insegnante a soli 19 anni. orizzontescuola.it