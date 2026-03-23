A un certo punto del pomeriggio, quando l’esito del referendum sulla giustizia appare ormai indirizzato verso la vittoria del No, arriva un dato destinato a far discutere. L’ exit poll Opinio per Rai 1 fotografa un quadro inatteso, subito rilanciato dagli analisti. Tra questi, Lorenzo Pregliasco sottolinea l’elemento più sorprendente: nel centrodestra i voti per il No sarebbero stati più numerosi dei Sì nel centrosinistra. Un ribaltamento che, se confermato, racconta una dinamica elettorale ben più complessa delle tradizionali divisioni politiche. I numeri, come sempre in questi casi, vanno maneggiati con cautela. Tuttavia, entrando nel dettaglio dei singoli partiti, emergono indicazioni che rafforzano l’idea di un voto trasversale e in parte imprevedibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Chi ha votato No”. Referendum, il dato sui partiti è clamoroso: numeri che spiazzano

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C’è chi ancora li guarda con sospetto… e poi ci siamo noi, che vediamo solo amore puro. Il gatto nero non porta sfortuna. Porta silenzi pieni di affetto, sguardi profondi che ti leggono dentro, carezze che arrivano quando ne hai più bisogno. È presenza discr facebook

Il risultato è deludente per chi, come me, ha creduto in questa riforma e l'ha spiegata nel merito con dati, approfondimenti e dettagli, pur consapevole che contro le norme liberali in materia di giustizia vengono da sempre disegnati scenari apocalittici inesistenti x.com