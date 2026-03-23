Chi ha votato No Referendum il dato sui partiti è clamoroso | numeri che spiazzano

Da thesocialpost.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A un certo punto del pomeriggio, quando l’esito del referendum sulla giustizia appare ormai indirizzato verso la vittoria del No, arriva un dato destinato a far discutere. L’ exit poll Opinio per Rai 1 fotografa un quadro inatteso, subito rilanciato dagli analisti. Tra questi, Lorenzo Pregliasco sottolinea l’elemento più sorprendente: nel centrodestra i voti per il No sarebbero stati più numerosi dei Sì nel centrosinistra. Un ribaltamento che, se confermato, racconta una dinamica elettorale ben più complessa delle tradizionali divisioni politiche. I numeri, come sempre in questi casi, vanno maneggiati con cautela. Tuttavia, entrando nel dettaglio dei singoli partiti, emergono indicazioni che rafforzano l’idea di un voto trasversale e in parte imprevedibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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