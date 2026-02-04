Quanto prenderebbe oggi Vannacci Sondaggi il dato è clamoroso | numeri che spiazzano tutti

Il divorzio tra Vannacci e la Lega sta facendo parlare molto. I sondaggi mostrano che il suo consenso è più alto di quanto si pensasse, e i numeri spiazzano gli osservatori. L’ex generale ha deciso di lasciare il partito di Salvini e di lanciare un nuovo progetto chiamato Futuro nazionale, puntando a raccogliere più sostegno con la sua figura. Le sue intenzioni sono chiare: trasformare la popolarità individuale in un movimento politico forte, in un momento in cui i partiti cercano leader riconoscibili per attirare voti.

La separazione tra Vannacci e la Lega segna un passaggio politico che va oltre il semplice strappo personale: l'ex generale ha deciso di uscire dal Carroccio e di presentare Futuro nazionale, un progetto che punta a trasformare la notorietà individuale in consenso organizzato, in un momento in cui i partiti sono spesso trainati da figure riconoscibili. Un elemento che ha dato forza all'operazione, almeno sul piano simbolico, è l'intervento di Mario Borghezio. L'ex eurodeputato leghista ha indicato Vannacci come possibile riferimento dell'area, arrivando a paragonarlo "come De Gaulle". La citazione si intreccia con i richiami dello stesso Vannacci alla figura del generale francese, anche in ragione di un passato personale vissuto a Parigi e di un'ambizione che, nelle intenzioni dichiarate, non si limita a una formazione di nicchia.

