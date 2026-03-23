Chi ha vinto al referendum tra Sì e No a Monza | risultato ribaltato tra città e provincia

I dati quasi definitivi dello scrutinio per il referendum sull'ordinamento giurisdizionale confermano una divergenza tra il comune di Monza e il resto della provincia. Mentre nel capoluogo prevale il No, il dato provinciale vede il Sì in vantaggio di oltre cinque punti percentuali. Nel comune di Monza, con 107 sezioni scrutinate su 110, i No sono 31.261 (51,94%) contro i 28.922 Sì (48,06%). La situazione si ribalta considerando l'intera provincia di Monza e della Brianza: su 704 sezioni su 734, i Sì salgono a 222.148 (52,89%), superando i 197.909 No (47,11%). L'aggiornamento delle 18.21 di lunedì 23 marzo mostra uno scrutinio ormai in fase di chiusura. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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