Chi è Gianna Pratesi a Sanremo 2026 la storia dell’ex gelataia che a breve compirà 106 anni

Gianna Pratesi, ex gelataia di 105 anni, si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 per celebrare la musica italiana. La sua presenza è stata annunciata pochi giorni prima del suo 106° compleanno, e il suo coinvolgimento nasce dall’aver interpretato un brano memorabile di Celentano. La donna, conosciuta nel quartiere per il suo lavoro e la passione per il canto, ha deciso di condividere questa esperienza con il pubblico. La serata si apre con il suo emozionante debutto.

Il 16 marzo compirà 106 anni e stasera, Gianna Pratesi, salirà sul palco del Festival di Sanremo per cantare alcune canzoni che hanno fatto la storia della kermesse: «24mila baci» di Adriano Celentano. Così la signora Gianna Capaldi Pratesi, 105 anni, da Chiavari, ex gelataia in Scozia dove è andata a vivere a 28 anni, sarà tra i protagonisti della prima serata della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Originaria di Chiavari, classe 1920, aveva 26 anni quando nacque la Repubblica. Pratesi fu tra le donne che, per la prima volta, poterono recarsi alle urne nel 1946. E proprio per ricordare quel momento storico, sarà ospite della prima serata del Festival. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gianna Pratesi, chi è la donna di 105 anni che ha votato al referendum del 1946? La sua storia è incredibileGianna Pratesi, che ha votato nel 1946 all'età di 21 anni, si impegna ancora oggi a condividere ricordi e esperienze di quel momento storico.

Leggi anche: Dick Van Dyke compirà 100 anni a breve: la star festeggia cantando dal vivo in un evento benefico

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gianna Pratesi, a 105 anni al Festival di Sanremo; Sul palco di Sanremo ci sarà anche Gianna Capaldi Pratesi, 105 anni. Ex gelataia, sarà ospite della prima serata: Racconterò il mio primo voto per la Repubblica; Chiavari: Gianna Cataldi Pratesi al Festival di Sanremo intervistata da Paolo Conti; Gianna Pratesi, 105 anni e si prepara a debuttare sul palco di Sanremo.

Gianna Capaldi Pratesi, chi è la centenaria ospite a Sanremo 2026: una delle prime donne a votare al referendum del 1946Durante la prima serata del Festival ci sarà un momento di assoluta importanza storica: sul palco si esibirà Gianna Capaldi Pratesi, una ... msn.com

Gianna Pratesi: chi è la centenaria ospite al Festival di Sanremo 2026Una figura speciale sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2026: ecco chi è la signora Gianna Pratesi, centenaria di 105 anni. newsmondo.it

Ospiti di questa sera Olly, Tiziano Ferro, e Gianna Pratesi. Come già noto sul palco come co-conduttore Can Yaman, che incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi - facebook.com facebook

La guida della prima serata di #Sanremo2026, stasera su Rai 1. Co-conduttori: Laura Pausini, Can Yaman Ospiti: Olly, Tiziano Ferro con un medley, Gianna Pratesi per gli 80 anni della Repubblica Suzuki Stage: Gaia Sulla nave: Max Pezzali Vota la sala st x.com