Tra gli attori della fiction Le libere donne, tratta dal romanzo di Mario Tobino, troviamo Francesca Cavallin, che interpreta la capoinfermiera Ada Zonin. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla carriera dell’attrice. Ada Zonin, la capoinfermiera tra rigore e umanità. Nell’ospedale psichiatrico di Maggiano, ambientazione della fiction Le libere donne, lavora la capoinfermiera Ada Zonin, interpretata da Francesca Cavallin. Un carattere spigoloso e severo è ciò che sembra contraddistinguere Ada sin dalle sue prime apparizioni, come quando lo psichiatra Tobino (interpretato da Lino Guanciale ) la prega di uscire mentre sta visitando Margherita Lenzi ( Grace Kicaj ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesca Cavallin, l’attrice di “Le libere donne”?

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