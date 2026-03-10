Gaia Messerklinger è una delle interpreti principali della fiction Rai 1 “Le libere donne”, dove interpreta il personaggio di Paola Levi Olivetti, una donna legata al passato dello psichiatra Mario Tobino, interpretato da Lino Guanciale. La serie segue le vicende di vari personaggi, con l’attrice che porta sullo schermo questa figura centrale. La sua presenza si inserisce nel racconto delle vicende narrate.

Gaia Messerklinger è tra le protagoniste di Le libere donne, la nuova fiction di Rai 1. L’attrice interpreta Paola Levi Olivetti, un vecchio amore dello psichiatra Mario Tobino, interpretato da Lino Guanciale. Scopriamo di più sulla carriera dell’attrice. Gaia Messerklinger: quando recitazione e diritto si incontrano. Gaia è nata l’8 gennaio 1989 a Torino. Il suo cognome rivela le origini austriache della sua famiglia. Sin da bambina è stata appassionata di recitazione, ma non ha mai pensato che quella passione potesse trasformarsi nel suo lavoro. Ai microfoni del Giffoni Film Festival, l’attrice ha raccontato: «Io non sono stata una bambina con il sogno nel cassetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Gaia Messerklinger, l’attrice di “Le libere donne”?

Articoli correlati

“Le libere donne”, intervista a Gaia Messerklinger: “Per combattere il patriarcato è importante partire dall’educazione affettiva”Dopo il successo de “L’invisibile”, Lino Guanciale torna su Raiuno con la miniserie “Le libere donne”, in onda dal 10 marzo per tre prime serate e...

“Avvocato Ligas”, Gaia Messerklinger e Flavio Furno: «Una serie diversa dai soliti legal drama» – IntervistaGaia Messerklinger e Flavio Furno nel cast della nuova serie tv prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, in onda in esclusiva su Sky Italia dal 6...

Altri aggiornamenti su Gaia Messerklinger

Temi più discussi: Le Libere donne su Rai 1, ribelli per difendere la dignità di tutti; Gaia Messerklinger: L’insegnamento più femminista? Quando mamma mi disse: tu puoi fare tutto; Avvocato Ligas: video intervista con Gaia Messerklinger e Flavio Furno; Le libere donne, la serie su Mario Tobino tra le matte di Maggiano: videointerviste a Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger.

Le libere donne, intervista a Gaia Messerklinger: Per combattere il patriarcato è importante partire dall’educazione affettivaLe libere donne su Rai 1: la nostra intervista a Gaia Messerklinger, attrice protagonista della Miniserie TV. superguidatv.it

Avvocato Ligas, intervista a Gaia Messerklinger e Flavio FurnoAvvocato Ligas, intervista a Gaia Messerklinger e Flavio Furno, interpreti rispettivamente di Patrizia Roncella e Paolo Scarpelli. tvserial.it

Il sorriso di Lino Guanciale. Il cast della fiction Le Libere Donne da stasera su Rai 1. Tra gli altri protagonisti c’è anche Gaia Messerklinger e Grace Kicaj #leliberedonne #LinoGuanciale - facebook.com facebook

Su Rai 1 dal 10 marzo la serie "Le libere donne" con Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio x.com