Grace Kicaj è l’attrice che interpreta Margherita Lenzi nella fiction “Le libere donne”. La serie vede il suo personaggio come una delle pazienti del manicomio di Maggiano. La sua interpretazione è parte integrante della narrazione e del cast dello spettacolo. La fiction si concentra sulle vicende di queste donne e dei loro percorsi all’interno di una struttura psichiatrica.

Tra i personaggi della fiction Le libere donne c’è Grace Kicaj, che interpreta Margherita Lenzi, una delle pazienti del manicomio di Maggiano. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla carriera dell’attrice. Margherita Lenzi: ribellione e silenzio tra le mura del manicomio . Margherita (interpretata da Grace Kicaj ) è uno dei primi personaggi che viene presentato allo spettatore della fiction Le libere donne: dietro una porta che si spalanca lentamente, in primo piano, due occhi di notevole espressività sembrano quasi bucare lo schermo. Si lega i capelli e, a piedi nudi su una strada innevata, lascia a terra le impronte del sangue che scorre dalla ferita al piede; Margherita, con un pugno ben stretto, si prepara a un gesto di ribellione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Grace Kicaj, l’attrice di “Le libere donne”?

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Chi è Grace Kicaj, attrice che interpreta Margherita ne Le Libere Donne con Lino Guanciale

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