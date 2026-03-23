Chi è davvero il giovane del video con Giorgia Meloni che ha fatto discutere l’Italia | Filippo rompe il silenzio

Mentre il Paese si avvicina al momento decisivo, con le urne del referendum sulla giustizia destinate a chiudersi alle 15 di lunedì 23 marzo, l’attenzione generale non si è concentrata soltanto sul confronto tra le forze politiche. A emergere con forza è stato invece il gesto di un ragazzo appena maggiorenne, capace in poche ore di diventare uno dei volti simbolo di questa consultazione. Si tratta di Filippo Moini, diciottenne di Tivoli, finito al centro della scena dopo un video diventato virale che lo ritrae durante un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo quanto riportato da Repubblica, tutto risale al 7 marzo,... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Contenuti utili per approfondire Giorgia Meloni

Temi più discussi: L’intervista di Giorgia Meloni a Il Dubbio: Né destra, né sinistra. È la riforma di tutti. Se vince il sì, tavolo con toghe e avvocatura; Pulp Fiction | Meloni l’obamiana; Referendum, si chiude la campagna. Duello a distanza Meloni Schlein. Appello di Conte a indecisi; Blog | Al referendum voto No perché mi hanno convinto Giorgia Meloni & co.

Meloni, ore di tensione. Si alza la posta in gioco, legge elettorale in balloL’exploit di votanti politicizza l’esito per Palazzo Chigi. In ogni caso incognita al ministero, rischia Delmastro ... repubblica.it

Cara bugiarda…, la risposta di Marco Travaglio all’intervista di Giorgia Meloni da MentanaIl direttore del Fatto Quotidiano risponde alle accuse della premier Meloni sulla riforma della giustizia e il caso Delmastro ... ilfattoquotidiano.it

A 18 anni incontra la premier Giorgia Meloni e le chiede un selfie. Ma nel momento di scattare la foto, fa partire la registrazione video e rivela: "Io però al referendum voto no". L'"impresa" di Filippo Moini, ripubblicata su TikTok dalla sua fidanzata Benedetta So facebook

"Pronta per il voto. Ricordate: c'è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante". Lo twitta su X la premier Giorgia Meloni, con una sua foto con la tessera elettorale per votare sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. x.com