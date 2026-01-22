Cosa mi ha fatto davvero L’accusa del padre di Valentino Rossi Graziano rompe il silenzio dopo la bufera

Graziano Rossi ha deciso di parlare dopo mesi di tensioni e accuse tra lui e il figlio Valentino. La vicenda, che coinvolge questioni personali e giudiziarie, ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. In questa intervista, il padre di Valentino fa chiarezza sui fatti e sui motivi alla base della crisi familiare, offrendo una prospettiva diretta e senza filtri sulla situazione attuale.

La frattura all’interno della famiglia Rossi continua ad allargarsi e assume i contorni di una vera e propria faida che da mesi alimenta cronache giudiziarie e polemiche pubbliche. Da una parte c’è Valentino Rossi, l’ex campione che per anni ha fatto sognare gli italiani con le sue imprese in pista, dall’altra il padre Graziano Rossi, 71 anni, ex pilota e figura storica del motociclismo. I rapporti tra i due, secondo quanto emerso, sarebbero ormai profondamente incrinati, al punto da trasformare una vicenda familiare in uno scontro senza esclusione di colpi. Tutto ha avuto origine da una denuncia per circonvenzione d’incapace presentata a Pesaro da Valentino Rossi nei confronti della compagna del padre.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano: «Ha preso 200 mila euro dal suo conto»Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre, Graziano, per circonvenzione d’incapace.

Graziano Rossi risponde a Valentino: “Mi ha fatto firmare un foglio, mi sono fidato. Io e Ambra abbiamo deciso di sposarci”Graziano Rossi ha recentemente dichiarato di aver firmato un documento su sua fiducia, annunciando poi il suo matrimonio con Ambra.

