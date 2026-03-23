La lunghissima campagna elettorale per le politiche inizia con una enorme novità: con una Giorgia Meloni ammaccata e una netta iniezione di fiducia nel campo largo. Il referendum sui magistrati cambia il quadro e rende del tutto aperto il risultato delle elezioni politiche. Lei, la Grande Sconfitta, è scesa dal ring come Gassman ne “I mostri”: «Andremo avanti», ha detto in un video molto dimesso. Avanti, ma come? Ci vorrà un po’ di tempo per Meloni per metabolizzare la sua prima grossa sconfitta: sta a lei scegliere se cambiare almeno il tono della sua leadership o viceversa indurire la postura di sapore orbaniano. La botta è pesante. La vittoria del No rappresenta un dato politico che toglie certezze alla destra spogliando la premier di un’aura di invincibilità che pareva assodata: non ha più l’Italia in tasca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Che botta per Giorgia Meloni, ora l’ultimo anno di governo sarà in salita

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