La premier Giorgia Meloni non sarà a Sanremo per assistere al Festival | lo affermano fonti del Governo
Giorgia Meloni non parteciperà a Sanremo 2026, questa è la decisione ufficiale del governo. La premier ha deciso di non essere presente all’evento, anche se in passato ha mostrato interesse per il festival. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono che nessun piano è in corso per una sua visita durante la settimana del festival. La conferma arriva dopo settimane di voci che indicavano una possibile presenza della premier sul palco. La scelta si inserisce nel calendario ufficiale del governo, senza variazioni di programma.
“La premier Giorgia Meloni non sarà a Sanremo 2026 per assistere al Festival”. Lo puntualizzano fonti di governo, precisando che l’ipotesi – circolata sulla stampa – non è mai stata presa in considerazione. “Rai Uno, ore 20.40 del 24 febbraio. Carrellata sulla platea Ariston, prima serata del Festival di Sanremo. Il primo volto noto inquadrato potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto”, aveva scritto La Stampa. E ancora: “Un dettaglio che a Palazzo Chigi ha generato più di un malumore e qualche ora di silenzioso tormento. La riserva che Meloni mantiene sulla presenza all’Ariston nasce anche da qui: evitare contrapposizioni simboliche, ‘non necessarie’ se paragonate a quanto sta accadendo sulla giustizia”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
