Il castello di Ooidonk una fortezza da favola con torrioni a cipolla fossato e un parco incantato

Il castello di Ooidonk si trova in Belgio e sembra uscito da una fiaba. Con i suoi torri a cipolla, il fossato e il parco che lo circonda, dà la sensazione di essere un luogo sospeso nel tempo. Chi passa di qui si ferma a guardarlo, immaginando di essere protagonista di una storia antica, tra acque tranquille e muri che raccontano secoli di storia. È uno di quei posti che ti fanno sognare ad occhi aperti, perfetto per chi cerca un angolo di magia tra le cose semplici.

Chi non ha mai sognato, almeno una volta, di ritrovarsi protagonisti di una favola, magari passeggiando all'ombra di torri che si specchiano in acque tranquille? Esistono luoghi nel mondo che sembrano sospesi in una bolla, dove il presente sfuma delicatamente nel passato, e il castello di Ooidonk è indubbiamente uno di questi. Ci troviamo nelle Fiandre Orientali, a breve distanza dalla vivace Gand, cullati dalle anse del fiume Leie, un corso d'acqua che ha ispirato pittori e poeti. I mattoni rossi che si accendono al tramonto, le cupole a cipolla che toccano il cielo, un'architettura che ha visto tutto, dalle guerre alle rinascite: vi raccontiamo questo gioiello che viene spesso definito "la perla del Leie".

