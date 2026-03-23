Giochi riaperti. Il primo e l’ultimo posto della classifica di Serie A non sono più al sicuro. La capolista Virtus Bologna cade a Reggio Emilia e tra sette giorni Brescia, che vincendo a Trento è risalita a -2, potrebbe nuovamente affiancarla al comando. Il fanalino di coda Treviso supera Cremona di misura e avvicina a -4 Cantù, che nulla può a Tortona dove i piemontesi scoprono Brekkot Chapman re per una notte. In mezzo c’è ovviamente Milano, che torna al Forum, sconfigge Sassari e celebra i 90 anni facendo sfilare all’intervallo le leggende del passato. Appaiata con l’Ea7 rimane Venezia, corsara sul difficile campo di Trieste, e la stessa Reggio Emilia, che fa suo il derby emiliano: imbattuta da cinque giornate, è senza dubbio la squadra più in forma del momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chapman 10 (su 10) e lode, Reggio mette la quinta: il meglio della 23ª giornata di A

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