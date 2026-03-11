Ascolti TV | Martedì 10 Marzo 2026 Le Libere Donne debutta al 17.9% il meglio di Taratata 13.4% ottimo Floris 10.4%

Martedì 10 marzo 2026, le audience televisive hanno mostrato diverse performance. Su Rai1, il programma Le Libere Donne ha raggiunto 2.851.000 spettatori, pari al 17,9%. La trasmissione Taratata ha ottenuto il 13,4%, mentre Floris ha registrato un ottimo 10,4%. Questi dati evidenziano le preferenze del pubblico durante la serata e le performance dei principali programmi trasmessi.

Nella serata di ieri, martedì 10 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne interessa 2.851.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Taratata – Tutto in una Notte conquista 1.531.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene 576.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.021.000 spettatori con il 9.2%. Su Rai3 FarWest segna 592.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 540.000 spettatori (4.4%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia's Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna.