Champions League la Sir Sicoma Monini timbra il pass per la fase eliminatoria con il 3-1 a Las Palmas

La Sir Sicoma Monini di Perugia si assicura il passaggio alla fase eliminatoria della Champions League dopo aver battuto 3-1 Las Palmas. La squadra ha rischiato di ripetere gli errori dell’andata, ma ha resistito e conquistato la vittoria che le permette di proseguire il torneo.

Per un attimo si è temuto di rivivere il remake della gara di andata, ma questa volta la Sir Sicoma Monini Perugia ha saputo restare sul pezzo e portare a termine la prima missione del suo cammino in Champions League. Il 3-1 rifilato al Guaguas Las Palmas al termine di una partita tutt'altro che facile, come era nelle previsioni del resto, ha garantito ai Block Devils la qualificazione aritmetica almeno agli spareggi della massima competizione europea. Un altro traguardo prestigioso in una stagione che sta procedendo nel migliore dei modi malgrado qualche acciacco di troppo. C'era dunque da sudare e Lorenzetti, che ha lasciato in panchina diversi elementi come Max Colaci e Kamil Semeniuk solo per citarne alcuni, ne era consapevole.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara a una sfida impegnativa in Champions League, dopo aver superato Las Palmas al tie break.

La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara alla partita contro Las Palmas, inserita nel percorso di qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

