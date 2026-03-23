Il presidente dell’Anm, Cesare Parodi, ha comunicato pochi minuti fa ai colleghi le sue dimissioni irrevocabili, per motivi strettamente personali, dal ruolo al vertice della presidenza dell’Associazione Nazionale Magistrati. Le dimissioni poco prima della chiusura delle urne per non legarle al referendum. Cesare Parodi, procuratore aggiunto a Torino, secondo quanto apprende LaPresse, si è dimesso a causa dei gravi problemi di salute di un familiare e ha deciso di comunicare la sua decisione poco prima della chiusura delle urne per il referendum sulla riforma della Giustizia, per non legare le dimissioni a qualunque sarà il risultato dello spoglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cesare Parodi, si è dimesso il presidente dell’Anm

Articoli correlati

Il presidente dell'Anm Cesare Parodi si è dimessoA spingerlo a lasciare la guida dell'Anm ci sarebbero motivi personali che gli impedirebbero di continuare a ricoprire serenamente il ruolo Il...

Cesare Parodi si è dimesso da presidente dell'AnmCesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

Contenuti utili per approfondire Cesare Parodi

Temi più discussi: Referendum, Parodi : Con vittoria No stupratori liberi? Umiliati da immagine che viene data; Parodi: La politica ci vuole meno indipendenti. Con la riforma cittadini più deboli; Danneggiata nella notte l’auto del presidente dell’Anm Cesare Parodi; Danneggiata l'auto del presidente dell'Anm Cesare Parodi a un giorno dal referendum: era parcheggiata sotto la sua abitazione.

Cesare Parodi si dimette dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistratiCesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. La decisione del procuratore di Alessandria, meditata da ... ilfattoquotidiano.it

Parodi si dimette da presidente dell’Anm: Motivi strettamente familiariLa decisione comunicata poco prima della chiusura delle urne per il referendum giustizia. Un paio di giorni fa l’auto del magistrato danneggiata sotto la sua abitazione ... quotidiano.net

Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi si è dimesso dal suo incarico. Una decisione annunciata subito dopo l’esito delle urne, ma presa prima: qualunque fosse stato il risultato del referendum sulla riforma costituzionale non avreb facebook

Cesare Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm. A quanto si apprende per 'motivi personali' #ANSA x.com