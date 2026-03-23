A spingerlo a lasciare la guida dell'Anm ci sarebbero motivi personali che gli impedirebbero di continuare a ricoprire serenamente il ruolo Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, ha comunicato al Comitato direttivo Centrale le sue dimissioni dalla presidenza. Come verificato dal Foglio, a spingerlo a lasciare la guida dell'Anm ci sarebbero motivi personali, slegati dal referendum, che gli impedirebbero di continuare a ricoprire serenamente il suo ruolo. Sabato prossimo alla riunione già programmata del Cdc si dovrà eleggere il nuovo presidente. Classe 1991, abruzzese d’origine e romano d’adozione. E’ giornalista di cronaca giudiziaria e studioso della magistratura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il presidente dell'Anm Cesare Parodi si è dimesso

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