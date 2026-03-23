Cesare Parodi si è dimesso dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistrati | Gravi ragioni familiari
Il panorama istituzionale italiano attraversa una fase di profonda fibrillazione, segnata da un evento che scuote le fondamenta dell’ordine giudiziario proprio mentre il Paese attende con il fiato sospeso i risultati delle urne. La notizia delle dimissioni di Cesare Parodi dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistrati giunge come un fulmine a ciel sereno, sebbene le indiscrezioni suggeriscano un percorso decisionale maturato nel tempo. In un clima politico surriscaldato dal dibattito sulla riforma Nordio e dal relativo referendum, l’addio del procuratore di Alessandria ai vertici del sindacato delle toghe apre una fase di incertezza e riflessione interna a una categoria che si sente sotto assedio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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