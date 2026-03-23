Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La decisione del procuratore di Alessandria, meditata da tempo, è arrivata a quanto si apprende per “motivi strettamente familiari e personali” e non ha a che fare con l’esito del referendum sulla riforma Nordio, ancora incerto. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone Referendum, la galleria degli orrori di comunicazione del governo è infinita: persino B. sarebbe inorridito Alessandra Todde legittimata nel suo ruolo di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cesare Parodi si dimette dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistrati

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