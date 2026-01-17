Cesare Parodi l' Anm ha piena fiducia Le parole che scatenano FdI

Cesare Parodi afferma che l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ripone piena fiducia nei magistrati e nel loro lavoro. Le sue parole sottolineano l’importanza di rispettare l’autonomia della magistratura e di attendere le eventuali valutazioni o decisioni che emergeranno nel corso delle indagini, evitando prese di posizione premature. Questa posizione si inserisce nel contesto delle dichiarazioni di FdI e del dibattito pubblico sulla fiducia nelle istituzioni giudiziarie.

"Io ho un commento molto semplice: lasciamo lavorare i magistrati. Io ho piena fiducia nei colleghi, vediamo che cosa diranno". Sembra una battuta ma non lo è: così Cesare Parodi, presidente dell'Anm, nel corso del punto stampa a margine della riunione del direttivo dell'associazione, ha risposto alle domande relative alla denuncia, presentata in procura a Roma dal professor Giorgio Spangher per conto del Comitato 'Pannella Sciascia Tortora' per il Si', sui manifesti diffusi dal Comitato 'Giusto Dire No'. "Ho rispetto di tutti i cittadini che fanno una denuncia - ha aggiunto - ovviamente non ne condivido i contenuti, ma credo che l'unica cosa che si possa dire sinceramente è lasciate lavorare i magistrati e basta, perché sono stato spesso dall'altra parte e avrei gradito questo atteggiamento".

