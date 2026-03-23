Cesare Parodi si dimette da presidente dell'Associazione nazionale magistrati ma non c'entra il Referendum

Cesare Parodi si è dimesso da presidente dell'Associazione nazionale magistrato (Anm). L'annuncio arrivato poco prima delle 15 non ha nulla a che vedere con il referendum sulla giustizia (in cui ha trionfato il No). La motivazione sarebbe strettamente personale, di natura familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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