A comunicarlo ai suoi colleghi, lo stesso procuratore di Alessandria, la cui decisione sembra fosse stata presa già da quasi due settimane Pochi minuti prima delle 15, pochi minuti prima dell’inizio dello spoglio del referendum sulla Giustizia. In quegli istanti tesi e febbricitanti, ilpresidente dell’Associazione nazionale magistrati,Cesare Parodi, ha comunicato le dimissioni. Di persona direttamente ai suoi colleghi del Comitato direttivo centrale. E così, a poco più di un anno dalla sua nomina, risalente a febbraio 2025, il procuratore di Alessandria lascia le redini dell’organismo associativo che riunisce i magistrati italiani. Dalle poche informazioni al momento diffuse, la decisione sarebbe stata presa per “gravi motivi personali e familiariche gli impedirebbero di continuare a ricoprire serenamente il suo ruolo“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cesare Parodi si dimette da presidente dell’Anm: “Motivi personali”

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