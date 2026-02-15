Cervia colpita da esondrazione | Porto canale invaso danni a locali e infrastrutture per il picco di marea e onde

Il porto canale di Cervia si è allagato a causa di un’ondata di marea improvvisa, causando danni a locali e infrastrutture. L’evento si è verificato nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio 2026, quando le onde hanno superato le dighe di contenimento, sommergendo alcune zone del porto e creando disagi nelle attività commerciali vicine. Un’onda anomala ha investito la zona portuale, provocando l’allagamento di alcune barche e la fuoriuscita di acqua in diverse aree pubbliche.

Cervia Sott'Acqua: Esondra il Porto Canale, Danneggiati Locali e Infrastrutture. Cervia, rinomata località turistica romagnola, è stata colpita da un'improvvisa esondrazione del porto canale questo pomeriggio, 15 febbraio 2026. L'acqua ha invaso strade e locali, causando disagi e preoccupazioni tra residenti e operatori economici. L'evento è stato causato dalla combinazione di un picco di marea e dall'azione delle onde, che hanno superato le capacità di contenimento del porto. Un'Emergenza Inattesa: La Dinamica dell'Esondrazione. La giornata a Cervia è stata sconvolta da una rapida e inattesa emergenza.