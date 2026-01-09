Consorzio Sociale S10 | al via cinque nuove assunzioni
Il Consorzio Sociale S10 ha annunciato l’assunzione di cinque nuove figure professionali, con l’obiettivo di migliorare e rafforzare i servizi sociali offerti sul territorio di competenza. Le nuove assunzioni si inseriscono nel processo di potenziamento delle attività del consorzio, che opera nell’ambito del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. Questa iniziativa mira a garantire servizi più efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità locale.
Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha effettuato nuove assunzioni di personale, finalizzate al rafforzamento dei servizi sociali su tutto il territorio di competenza. L’intervento punta ad ampliare l’offerta all’utenza, potenziare la presenza nei Comuni e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
