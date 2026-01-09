Consorzio Sociale S10 | al via cinque nuove assunzioni

Il Consorzio Sociale S10 ha annunciato l’assunzione di cinque nuove figure professionali, con l’obiettivo di migliorare e rafforzare i servizi sociali offerti sul territorio di competenza. Le nuove assunzioni si inseriscono nel processo di potenziamento delle attività del consorzio, che opera nell’ambito del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. Questa iniziativa mira a garantire servizi più efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità locale.

