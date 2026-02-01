Giovani con disturbi psichiatrici Taglio del nastro al Centro diurno

È stato inaugurato oggi il nuovo Centro diurno dedicato ai giovani con disturbi psichiatrici. Alla cerimonia erano presenti alcune autorità e familiari, mentre i ragazzi coinvolti hanno mostrato entusiasmo. Il centro vuole offrire un supporto concreto e un luogo dove i giovani possano ricevere cure e ascolto. Per ora, si tratta di una prima fase, ma l’obiettivo è creare un punto di riferimento stabile.

Quello che non c'era, adesso c'è. Un vecchio slogan pubblicitario sintetizza alla perfezione il nuovo Centro diurno appena inaugurato. Dove si trovava un Centro anziani punto di riferimento per molti residenti ora è nato uno spazio sperimentale per minori e giovani adulti con disturbi psichiatrici. "Il Novello", Centro diurno ideato e gestito dalla Fondazione Costantino, accoglie ragazzi tra i 14 e i 21 anni. "Non esisteva nel territorio un centro che unisse la minore età e la giovane adultità nella problematica psichiatrica – ha spiegato Lorenzo Porcile, psicoterapeuta che coordina la nuova struttura e lavorerà con una psicologa, una riabilitatrice psichiatrica, un'educatrice e un Oss – Uno degli obiettivi è valorizzare il territorio con l' ergoterapia, cioè la terapia tramite il lavoro.

