Strumenti musicali donati agli ospiti del Centro Diurno Tangram

A Rassina, nel centro di piazza Mazzini, è stato aperto un temporary charity shop gestito dal gruppo Monnalisa. Pochi mesi dopo l’inaugurazione, sono stati donati strumenti musicali agli ospiti del Centro Diurno Tangram. L’obiettivo del progetto è sostenere attività e iniziative rivolte alla comunità locale, rafforzando il legame tra il negozio solidale e le realtà del territorio.

L'iniziativa grazie ai fondi raccolti dal temporary charity di Castel Focognano, promosso dalla Fondazione Monnalisa, l’associazione Carnevale e una rete di volontarie che ne garantiscono l’apertura e la gestione “Questo risultato dimostra come la collaborazione tra realtà imprenditoriali, volontariato e associazionismo possa tradursi in benefici concreti per la nostra comunità– dichiara il sindaco di Castel Focognano Lorenzo Remo Ricci. - Il progetto Monnalisa non è stato soltanto un’iniziativa commerciale ma un vero investimento sociale sul territorio. Ringrazio la Fondazione Monnalisa, l’associazione Carnevale, le volontarie e tutti... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Da Icom strumenti musicali giocattolo alle associazioni Addio a Bontempi, storico patron dell’azienda di strumenti e giochi musicaliMacerata, 23 dicembre 2025 – Si è spento all’età di 93 anni, a Montelupone, l’ingegnere Paolo Bontempi, figura simbolo della storica azienda...