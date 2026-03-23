Cenaia - Lucchese | la frenata imprevista La Pantera costretta a rinviare la festa
Cenaia 1 Lucchese 1 CENAIA: (4-3-1-2): Castaldi; Labonia, Signorini, Sartini, Lischi; Cito, Banchi, Kokanco; D’Agosto (12’ st Rinaldi); Maestu (27’ st Pinna), Remedi (38’ st Busiello). (A disp.: Sanguinetti, Leoncini, Cocucci, Korè, Salvini). All.: Macelloni. LUCCHESE (4-3-1-2): Milan; Xeka, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta, Del Rosso (19’ st Picchi), Zenuni (6’ st Russo); Fedato, Camilli (37’ st Ragghianti), Piazze (43’ st Palma). (A disp.: Ennached, Rotondo, Tosi, Venanzi, Sansaro). All.: Pirozzi. Arbitro: Cornello di Firenze (assistenti: Pernodajaj e Valeri di Firenze). Reti: 17’ pt Remedi, 1’ pt Piazze. Note: angoli 1-6; ammoniti: Signorini e Sartini; recupero: 2’ pt, 4’ st; gara giocata a porte chiuse per disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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