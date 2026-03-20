Lucchese - La trasferta A Cenaia a porte chiuse

I tifosi della Lucchese non potranno assistere alla partita di domenica contro Cenaia, poiché la trasferta si svolgerà a porte chiuse. La decisione è stata presa in accordo con le autorità e riguarda esclusivamente questa gara. La squadra partirà normalmente per l’incontro, che si terrà senza la presenza del pubblico. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni della scelta.

Tutto come previsto. I tifosi della Lucchese non potranno seguire la squadra nella trasferta di domenica a Cenaia. Lo hanno deciso prefettura e questura di Pisa, dopo un sopralluogo effettuato presso il campo sportivo "Favilli-Pennati". Ma c’è di più. Le ridotte dimensioni dei settori, la preoccupazione per l’arrivo dei 3-400 tifosi che seguono abitualmente la Lucchese in trasferta e il concomitante referendum (che sottrarrà agenti di polizia), hanno spinto i responsabili dell’ordine pubblico a propendere per il divieto di ingresso per tutti. In parole semplici: la gara di svolgerà a porte chiuse. E sarebbe la prima volta in questa stagione di Eccellenza che, per fortuna, la Lucchese sta per lasciare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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