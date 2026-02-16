Lucchese - Sestese | la frenata esterna La Pantera questa volta non sa graffiare
La partita tra Lucchese e Sestese termina senza reti, un risultato che evidenzia le difficoltà offensive della squadra di casa, che non riesce a trovare la via del gol nonostante alcune occasioni nel secondo tempo. La Sestese, invece, si difende bene e mantiene il pareggio fino al fischio finale, confermando la sua solidità difensiva. La mancanza di scosse offensive da parte della Lucchese mette in luce le lacune nel reparto avanzato, che non riesce a concretizzare le occasioni create.
Sestese 0 Lucchese 0 SESTESE (4-4-1-1): Giuntini; Cucinotta, Pisaneschi (46’ pt Arias Arango), Bianchi, Mernacaj; Dianda (8’ st Pisaniello), Safina, Belli, Berti; Ciotola; Ermini (35’ st Puzzangara). (A disp.: Giusti, Casati, D’Amato, Fiorentino, Manganiello, Sarr Papa). All.: Polloni. LUCCHESE (4-3-1-2): Milan; Xeka, Pupeschi, Santeramo, Tosi (18’ st Lorenzini); Bartolotta, Picchi (21’ st Russo), Del Rosso; Fedato (28’ st Palma); Camilli (32’ st Ragghianti), Piazze. (A disp.: Ennached, Venanzi, Onu, Sansaro, Zenuni). All.: Pirozzi. Arbitro: Bragazzi di Carrara (assistenti: Aldi e Gioia del Valdarno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
