Lucchese - Sestese | la frenata esterna La Pantera questa volta non sa graffiare

Sestese 0 Lucchese 0 SESTESE (4-4-1-1): Giuntini; Cucinotta, Pisaneschi (46’ pt Arias Arango), Bianchi, Mernacaj; Dianda (8’ st Pisaniello), Safina, Belli, Berti; Ciotola; Ermini (35’ st Puzzangara). (A disp.: Giusti, Casati, D’Amato, Fiorentino, Manganiello, Sarr Papa). All.: Polloni. LUCCHESE (4-3-1-2): Milan; Xeka, Pupeschi, Santeramo, Tosi (18’ st Lorenzini); Bartolotta, Picchi (21’ st Russo), Del Rosso; Fedato (28’ st Palma); Camilli (32’ st Ragghianti), Piazze. (A disp.: Ennached, Venanzi, Onu, Sansaro, Zenuni). All.: Pirozzi. Arbitro: Bragazzi di Carrara (assistenti: Aldi e Gioia del Valdarno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Lucchese frena a Sesto FiorentinoDopo tre vittorie consecutive, i rossoneri fanno 0-0 in trasferta e si vedono rosicchiare due punti da parte della Zenith Prato. Partenza sottotono, poi occasioni per Camilli e Piazze che colpisce un ... gazzettalucchese.it

