Le polemiche sull’inno alla cerimonia delle Olimpiadi? Vasco e Celine Dion mi hanno difesa mi sento il cuore esplodere | parla Laura Pausini

Laura Pausini si è lasciata andare a una confessione sincera, spiegando che le polemiche sull’inno nazionale durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina l’hanno sorpresa e turbata. La cantante, che ha interpretato il “Fratelli d’Italia” davanti a migliaia di spettatori, ha detto di essersi sentita protetta dalle parole di Vasco Rossi e Celine Dion, che le hanno espresso supporto. La sua voce si è fatta sentire anche sui social, dove ha raccontato di aver sentito il cuore esplodere di emozione mentre cantava.

A una settimana dalla cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina, l’inno di Mameli cantato da Laura Pausini fa ancora discutere. Se sui social l’artista di Solarolo ha ricevuto non poche critiche per l’interpretazione, dai detrattori definita piena di virtuosismi fuori luogo, c’è stato anche chi ha deciso di esporsi pubblicamente prendendo le sue difese. È il caso di Vasco Rossi, che attraverso una storia Instagram ha fatto sapere: “Laura Pausini ha cantato l’Inno Nazionale in modo impeccabile. Con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazionale come lei aveva il diritto e il dovere di fare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi 2026, Laura Pausini: «Polemiche sull'inno Vasco e Celine Dion mi hanno difesa»

Con rispetto, ma tra Missiangie e Céline Dion, in campo musicale mi fido più di Céline Dion. L’importante è che sia piaciuta all’estero: si sa che gli italiani non ne capiscono granché, basta vedere chi hanno votato alle elezioni #MilanoCortina2026 #LauraPaus x.com