Anche Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi | sarà sul palco in una veste inedita
Ghali sarà presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio. L’artista italiano parteciperà allo spettacolo inaugurale indossando una veste inedita, aggiungendo un elemento di sorpresa all’evento. La sua presenza si inserisce tra i numerosi protagonisti che daranno il via ufficiale ai Giochi, confermando il ruolo di figura di rilievo nel panorama musicale e culturale italiano.
Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. Si aggiunge un nuovo nome alla lista dei big che saranno protagonisti venerdì 6 febbraio allo spettacolo inaugurale dei Giochi invernali Milano-Cortina.L'artista milanese, definito una delle “figure più rappresentative della scena.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Oltre a Laura Pausini, anche Andrea Bocelli sarà alla Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernaliOltre a Laura Pausini, anche Andrea Bocelli sarà presente alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.
Ghali alla cerimonia di apertura Olimpiadi 2026 a San Siro: dal rapper un racconto inclusivo e universaleGhali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro.
GHALI tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026L’artista porterà sul palco un approccio inedito, capace di tradurre in musica e presenza scenica il concetto di Armonia, cuore narrativo della Cerimonia. Tra identità diverse e linguaggi che si ... newsic.it
Milano Cortina: alla Cerimonia di apertura anche Sabrina ImpacciatoreSabrina Impacciatore entra a far parte della squadra di talenti che prenderanno parte alla Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali, in programma il prossimo 6 febbraio allo stadio San Siro ... ansa.it
