Estrazione MillionDay vinto un milione di euro a Maclodio

Nella serata di giovedì 29 gennaio, un fortunato giocatore di Maclodio, in provincia di Brescia, ha centrato la sestina vincente del MillionDay, portandosi a casa un milione di euro. La notizia ha fatto rapidamente il giro nel paese, mentre ancora non si conoscono i dettagli su chi abbia sfidato la fortuna e come abbia scelto i numeri vincenti.

Maclodio (Brescia), 30 gennaio 2026 – Nella giornata di giovedì 29 genna io, la Dea Bendata ha baciato la Lombardia. Nell'ultima estrazione, andata in scena ieri alle 20.30 il MillionDay ha premiato la regione, con una nuova vincita milionaria. A riportare la notizia è l'agenzia Agimed. Grazie a una una giocata plurima, un giocatore di Maclodio, piccolo comune di 1.500 abitanti in provincia di Brescia, ha realizzato una vincita di un milione di euro. La vittoria centrata nel paese lombardo è la quinta dall'inizio dell'anno (360 dal lancio del MillionDay). Incassa 505mila euro del Lotto invece di versarli allo Stato: il gestore della ricevitoria condannato per peculato Il gioco del MillionDay si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 55 e consiste nel pronosticare 5 numeri da confrontare con i 5 numeri estratti.

