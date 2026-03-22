Rugby i Cavalieri Union battono anche L' Aquila
Prato, 22 marzo 2026 - Quattordicesima vittoria in quindici partite, L'Aquila battuta anche al Montano dopo il successo dell'andata. I Cavalieri Union si sono imposti per 38-14 nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di rugby, andato in archivio nelle scorse ore. Gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa salgono a 70 punti in classifica nel girone 4, ad una lunghezza di distanza dal Civitavecchia primo della classe. Il sogno-playoff, insomma, può continuare a tutti gli effetti. CAVALIERI UNION:Castellana (51' Dabizzi) Cella, Quaranti, Pancini, Fondi, Puglia, Renzoni (51' Bencini) Facchini (41' Scuccimarra) Reali (20' Trivilino) Righini, Castellani (41' Casciello) Mardegan (60' Dalla Porta) Giagnoni (47' Sansone) Di Leo, Rudalli (47' Sassi). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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