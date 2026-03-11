Primo allenamento con il nuovo mister Intensità ritmi alti e velocità Il primo giorno subito in campo

Il nuovo allenatore dell'Empoli ha guidato il primo allenamento della squadra, che si è svolto con elevata intensità e ritmi sostenuti. I giocatori sono scesi in campo subito, concentrandosi su esercitazioni che hanno messo alla prova velocità e rapidità di pensiero. La sessione si è concentrata su esercizi mirati a migliorare la condizione fisica e la reattività.

Tanta intensità e velocità di pensiero e di gambe. Questi i due capisaldi del primo giorno di Fabio Caserta ad Empoli. Ieri al Sussidiario, infatti, il nuovo tecnico azzurro ha diretto il suo primo allenamento in vista dell'importante sfida di sabato prossimo alle 15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena contro una diretta concorrente per la salvezza come il Mantova. Dopo un lungo colloquio negli spogliatoi la squadra è poi scesa in campo, con l'ex tecnico del Bari che l'ha impegnata in una serie di esercitazioni tattiche in campo ridotto a ranghi misti. Nonostante a livello di uomini abbia mischiato le carte, quello che è certo è che per il momento non ci saranno cambi di moduli.