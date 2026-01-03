Deve scontare 3 anni e 4 mesi per furto rintracciato e arrestato a Capodanno a Firenze

Il 1° gennaio a Firenze, i carabinieri hanno arrestato un uomo latitante, ricercato per un furto commesso tre anni e quattro mesi fa. L’individuazione e l’arresto sono avvenuti durante i servizi di controllo del territorio, garantendo così l’applicazione di un ordine di carcerazione emesso nel marzo 2024. L’intervento ha permesso di assicurare alla giustizia il soggetto, che era irreperibile da tempo.

FIRENZE – Latitante arrestato nel pomeriggio di Capodanno. Nel pomeriggio di giovedì (1 gennaio), i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, hanno individuato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel marzo 2024. Durante un controllo in via Pistoiese, i militari hanno fermato un soggetto che, a seguito degli immediati accertamenti svolti sul posto, è risultato gravato da un provvedimento definitivo di esecuzione pena, emesso dalla procura di Genova. L'uomo deve espiare una condanna complessiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 200 euro, per reati di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Pistoia e Genova nel corso del 2023.

