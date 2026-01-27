Auto si ribalta a Busnago | 55enne trasportato in ospedale in condizioni critiche

Un incidente sulla Sp2 a Busnago ha coinvolto un’auto che si è ribaltata, portando un uomo di 55 anni in condizioni critiche. I soccorsi sono intervenuti prontamente in codice rosso. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente autonomo sulla Sp2, scattano i soccorsi in codice rosso. Grave incidente nella mattinata di oggi a Busnago, comune della provincia di Monza e della Brianza. Secondo quanto comunicato da AREU, un'auto guidata da un uomo di 55 anni si è ribaltata autonomamente lungo la strada provinciale Sp2 intorno alle 9.45. Vista la gravità della dinamica, sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un elisoccorso in codice rosso, attivati per garantire un intervento immediato e il rapido trasferimento del ferito in ospedale. Automobilista in arresto cardiocircolatorio. All'arrivo dei soccorritori, la situazione è apparsa subito critica: l'uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio.

