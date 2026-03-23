Castel Fusano saluta altri alberi | solo nella villa di Plinio 53 abbattimenti in 2 mesi

Diciannove pini domestici salutano per sempre la cosiddetta Villa di Plinio. Con loro se ne vanno anche 5 olmi campestri (Ulmus minor) 2 lecci (Quercus ilex) e un abete rosso (Picea abies). Sono questi gli alberi, in tutto 27 esemplari, che a partire del 24 marzo vengono tagliati nel sito archeologico di Castel Fusano. Gli ultimi abbattimenti autorizzati, su richiesta della soprintendenza archeologica di Roma e della sovrintendenza ai beni culturali, si aggiungono ai 26 tagli che erano stati disposti, ed eseguiti, nel mese di febbraio. Anche in quel caso l’intervento era stato disposto principalmente ai danni di pini domestici (Pinus pinea).... 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Crolla un ramo nella notte a Ostia, chiusa via di Castel Fusano per controlli sugli alberi: traffico bloccato

Leggi anche: Pineta di Castel Fusano, messi a dimora 300 alberi tra pini, lecci e sughere

Una raccolta di contenuti su Castel Fusano

Temi più discussi: Pini della Colombo, dopo gli abbattimenti arrivano i nuovi alberi: 40 esemplari per rafforzare il filare; Castel Fusano, rapina in casa del romanista El Aynaoui: tutta la famiglia chiusa in una stanza; Rapina in casa El Aynaoui: il calciatore della Roma chiuso in una stanza; Roma – Nauticlub Castelfusano, scontro sulle denunce: dall’appello dell’Antimafia denunciate alle accuse di fare mafioso.

Infernetto, viale di Castel Porziano saluta altri 144 piniAbbiamo prima di tutto effettuato un trattamento endoterapico sulle piante poi, a distanza di tempo – ha chiarito Prodon - abbiamo chiesto che venisse redatta una VTA (visual tree assessment). romatoday.it

Alberi, il Campidoglio rivede i progetti: a Castel Fusano nuovo ossigeno per la pinetaNelle aree precedentemente individuate nella zona di Castel Di Guido, sono infatti emerse delle criticità. In una riunione svoltasi il 19 giugno del 2023, il ministero dell’ambiente ha posto un ... romatoday.it

Castel Fusano, saranno abbattuti 27 alberi a rischio nell’area della Villa di Plinio https://www.lacapitale.it/articolo/castel-fusano-abbattuti-27-alberi-a-rischio-nellarea-della-villa-di-plinio facebook

Calcio, rapina in casa El Aynaoui, banda armata in fuga Sei uomini in azione nella notte a Castel Fusano x.com