Crolla un ramo nella notte a Ostia chiusa via di Castel Fusano per controlli sugli alberi | traffico bloccato

Un grosso ramo è crollato a Ostia invadendo via di Castel Fusano. Strada chiusa nella notte, nessun ferito. Avviate verifiche sugli alberi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un grosso ramo ha bloccato la strada in via di Castel Fusano questa mattina, provocando disagi ai passanti e ai veicoli in transito.

Un grande ramo si è staccato da un albero e si è schiantato sulla carreggiata di via di Castel Fusano durante la notte, costringendo alla chiusura di un tratto della strada.

