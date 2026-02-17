Crolla un ramo nella notte a Ostia chiusa via di Castel Fusano per controlli sugli alberi | traffico bloccato
Un ramo si è staccato da un albero a Ostia nella notte, provocando la chiusura di via di Castel Fusano per motivi di sicurezza. La caduta ha bloccato il traffico e ha richiesto interventi di verifica sugli alberi al fine di prevenire altri incidenti. Nessuno si è fatto male durante l’episodio.
Un grosso ramo è crollato a Ostia invadendo via di Castel Fusano. Strada chiusa nella notte, nessun ferito. Avviate verifiche sugli alberi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ostia, grosso ramo blocca la strada su via di Castel Fusano
Un grosso ramo ha bloccato la strada in via di Castel Fusano questa mattina, provocando disagi ai passanti e ai veicoli in transito.
Cade un grosso ramo sulla carreggiata, chiuso un tratto di via di Castel Fusano
Un grande ramo si è staccato da un albero e si è schiantato sulla carreggiata di via di Castel Fusano durante la notte, costringendo alla chiusura di un tratto della strada.
