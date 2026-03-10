Pineta di Castel Fusano messi a dimora 300 alberi tra pini lecci e sughere

Nella Pineta di Castel Fusano sono stati piantati 300 nuovi alberi, tra pini, lecci e sughere, con l’obiettivo di ripristinare parte della vegetazione e migliorare l’ambiente. L’intervento ha coinvolto operai e volontari che hanno lavorato per diverse settimane. La piantumazione si inserisce in un progetto di riqualificazione naturale dell’area, che si estende su una vasta superficie verde.

Trecento nuovi alberi per restituire respiro alla Pineta di Castel Fusano. Dopo l'intervento di messa in sicurezza su viale del Mediterraneo e via del Gran Pavese, dove sono stati rimossi d'urgenza 80 pini secchi con contestuale sostituzione, da ieri ha preso il via una nuova fase di lavori lungo via di Castel Fusano con un'operazione che prevede la messa a dimora di 300 alberi tra pini, lecci e sughere, finanziata con 500 mila euro dall'assessorato capitolino all'Ambiente ed eseguita dal dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale a supporto del X Municipio.