Manutenzione delle case popolari undici milioni di euro di interventi in tre anni
La Conferenza degli Enti ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2026 di Acer Piacenza, durante la riunione presieduta dalla presidente della Provincia, Monica Patelli. Nel triennio, sono stati destinati undici milioni di euro per interventi di manutenzione delle case popolari, a testimonianza dell’impegno per il miglioramento delle abitazioni sociali e il benessere delle comunità locali.
