Sciabola il Club Scherma Casalvecchio di Puglia e Lucera è bronzo ai Campionati a squadre U14

La squadra del Club Scherma Casalvecchio di Puglia e Lucera si è aggiudicata il bronzo ai Campionati italiani a squadre U14. La gara si è conclusa con un risultato inaspettato e molto positivo per i giovani atleti, che hanno combattuto con determinazione fino alla fine. I ragazzi hanno dimostrato grande tecnica e spirito di squadra, portando a casa un terzo posto che fa grande orgoglio alla loro società.

La squadra formata da Gioele Bozzino, Giuseppe Orsogna, Piergiuseppe Palmieri e Michele Tosches si impone nei gironi con il Club Scherma L'Aquila e con il Club Scherma Roma. Vittoria all'ultima stoccata con il CH4 Sporting negli ottavi di finale e successo con il Dauno Foggia nei quarti finale. Sconfitta in semifinale con la Lazio scherma Ariccia Si conclude con un fantastico terzo posto il campionato italiano a squadre under 14 della categoria ragazzi-allievi di sciabola. La squadra del Club Scherma Casalvecchio di Puglia e Lucera formata da Gioele Bozzino, Giuseppe Orsogna, Piergiuseppe Palmieri e Michele Tosches si impone nei gironi con il Club Scherma L'Aquila per 45-22 e con il Club Scherma Roma per 45-32.

