Carrie Anne Fleming, nota interprete di serie televisive come Supernatural e iZombie, ha lasciato questo mondo a 51 anni. La scomparsa dell’attrice canadese è stata confermata da Jim Beaver, suo collega nei panni di Bobby Singer. Il decesso è avvenuto il 26 febbraio 2026 a Sidney, nella British Columbia, a seguito di complicazioni derivanti da un tumore al seno. L’attrice era nata il 16 agosto 1974 a Digby, in Nuova Scozia, ed aveva costruito una carriera variegata tra cinema e teatro prima di diventare un volto familiare sugli schermi americani. La notizia arriva con dolore ma anche con la consapevolezza di una vita dedicata all’arte, spezzata prematuramente dalla malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrie Anne Fleming: addio a 51 anni, la star

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