Jim Beaver, collega dell'attrice, ha annunciato la triste notizia dell'addio all'amica, avvenuto il 26 febbraio 2026 in British Columbia. Carrie Anne Fleming, conosciuta dal pubblico televisivo per i ruoli avuti in serie come Supernatural e iZombie, è morta all'età di 51 anni. La triste notizia è stata confermata a Variety da Jim Beaver, sua co-star nello show dedicato alla storia dei fratelli Winchester. L'addio all'interprete di Karen Singer L'attrice ha perso la vita a causa di alcune complicazioni legate al cancro al seno contro cui lottava da tempo. Carrie Anne Fleming era nata il 16 agosto 1974 a Digby, Nova Scotia, ed è morta il 26 febbraio 2026 a Sidney, British Columbia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Carrie Anne Fleming, star di Supernatural e iZombie, è morta a 51 anni

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